Ayvalık'ta Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kıyıya Tahliye Edildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneden alınarak kıyıya tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tahliye edilen kişiyi hastaneye götürdü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alınarak kıyıya tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında seyreden bir gezi teknesinde bulunan bir kişi rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, rahatsızlanan kişiyi tekneden alarak kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Tahliye edilen kişinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa