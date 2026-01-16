Haberler

Ayvalık'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusunun yaralandığı bildirildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'da, Mareşal Çakmak Caddesi'nde M.Ş. isimli sürücünün kullandığı 10 ACH 742 plakalı otomobil ile D.Ç. isimli 10 AJH 359 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü D.Ç.'nin ayağı aracın kasasına sıkıştı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin müdahalesiyle motosiklet sürücüsü D.Ç.'nin bacağı sıkıştığı yerden çıkartılarak, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Motosikletin arka kısmında yolcu olarak bulunan D.T. de kazada yaralandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
