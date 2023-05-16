Ayvalık'ta kontrolden çıkan otomobil yayaya çarptı; 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Afganistan uyruklu 15 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Cunda Adası istikametinden, ilçe merkezine doğru gitmekte olan 35 BDY 381 plakalı otomobil bir anda kontrolünü kaybederek, önce yol kenarındaki bariyerlere daha sonrada yol kenarındaki 15 yaşındaki Afgan uyruklu A.A. isimli bir yayaya çarptı.

Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü V.G. ile Afganistan uyruklu çocuk A.A. olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü ile Afgan uyruklu çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BALIKESİR