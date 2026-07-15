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Ayvalık'ta feci kaza: 6 yaralı

Ayvalık'ta feci kaza: 6 yaralı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, 4 araca ve 2 yayaya çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı, olay anı araç kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden otomobilin 4 araca ve yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında Cunda Adası Eski Yol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 BSF 629 plakalı otomobil, yol kenarındaki özel plajların önüne gelişigüzel park edilen araçların da etkisiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, o sırada yola çıkmakta olan 59 FA 465 plakalı otomobile ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Hızını kesemeyen araç, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile daha çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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