Ayvalık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 22 Somali Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 22 Somali Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a yasa dışı geçiş hazırlığında olan 22 Somali uyruklu göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Operasyonun detayları ve elde edilen malzemeler açıklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 22 Somali uyruklu göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeye hazırlanan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 organizatör yakalanırken, organizatörlerin kullandığı 2 araca el konularak yediemine teslim edildi.

Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında zeytinlik alana gizlenmiş vaziyette 22 Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerle birlikte yasa dışı geçişte kullanılmak üzere hazırlanan 1 adet 30 kişilik lastik bot, 1 adet bot motoru, 4 adet bot şişirme pompası, 6 adet bot zemin tahtası ve 30 litre yakıt da ele geçirildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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