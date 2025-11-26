Ayvalık'ta Balıkçı Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıyıya ulaştırıldı. Hastanın sağlık durumu hastanede yapılacak kontrollerle belirlenecek.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, balıkçı teknesinde aniden rahatsızlanan şahıs için yardım çağrısında bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik unsurları, hastayı güvenli şekilde tekneden alarak kıyıya ulaştırdı. Rahatsızlanan kişinin sağlık durumunun hastanede yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa