Ayvalık'ta Balıkçı Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi

Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıyıya ulaştırıldı. Hastanın sağlık durumu hastanede yapılacak kontrollerle belirlenecek.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, balıkçı teknesinde aniden rahatsızlanan şahıs için yardım çağrısında bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik unsurları, hastayı güvenli şekilde tekneden alarak kıyıya ulaştırdı. Rahatsızlanan kişinin sağlık durumunun hastanede yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
