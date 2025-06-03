Ayvalık Cennet Tepesi'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ayvalık Cennet Tepesi'nde orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cennet Tepesi olarak bilinen bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sularında Cennet Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve orman ekipleri gönderildi. Ekiplerin çok kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 50 civarında çam ağacının yandığı öğrenildi.