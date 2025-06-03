Ayvalık Cennet Tepesi'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cennet Tepesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 çam ağacı zarar gördü.
Ayvalık Cennet Tepesi'nde orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cennet Tepesi olarak bilinen bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sularında Cennet Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve orman ekipleri gönderildi. Ekiplerin çok kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 50 civarında çam ağacının yandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa