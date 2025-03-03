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Ayvalık Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin lastik bot ile hareket halinde olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-20), lastik botu durdurarak içerisindeki 20 düzensiz göçmeni (beraberinde 12 çocuk) yakaladı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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