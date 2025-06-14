Ayvacık'taki Yangın Kısmen Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazilerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı fakat yapılan müdahalelerle kısmen kontrol altına alındı. Yangına 17 arazöz, 3 dozer ve 5 itfaiye aracı ile 85 personel müdahale ediyor.

Ayvacık'taki yangın kısmen kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazilerinde çıkan ve geniş alana yayılan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyünde tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayvacık Çamköy kırsalında orman dışı/açık alanda meydana gelen yangına kısa sürede müdahale edilerek kısmen kontrol altına alındı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ayvacık Çamköy kırsalında orman dışı/açık alanda meydana gelen yangına kısa sürede müdahale edilmiştir. 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 13 diğer araçlar; 85 müdahale personeli ile söndürme faaliyeti devam etmektedir. Yangın kısmen kontrol altına alınmış bulunmaktadır. An itibariyle yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - 3.Sayfa
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