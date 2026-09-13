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Ayvacık’taki Troya tünelinde otomobil yangını

Ayvacık’taki Troya tünelinde otomobil yangını
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Troya tünelinde alev alan otomobil tamamen yandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Troya tünelinde alev alan otomobil tamamen yandı.

Ayvacık ilçesinde M.E. idaresinde 17 AHG 909 plakalı otomobil Küçükuyu-Ayvacık yolu arasındaki Troya tünelinde alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Otomobil tamamen yandı. Troya tünelinde yangın sebebiyle araç geçişleri kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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