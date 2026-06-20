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Ayvacık'ta zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ayvacık'ta zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ayvacık ilçesinde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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