Ayvacık'ta Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri

Güncelleme:
Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim gerçekleştirdi. 9 okul, 14 okul servis aracı ve çevredeki çeşitli mekanlar denetlendi.

Ayvacık Kaymakamlığı koordinesinde Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde ve okul servislerinde denetimler gerçekleştirildi.

Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 ekip ve 4 personel ile gerçekleştirilen Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamasında, Ayvacık ilçe merkezindeki 9 okul ve çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 14 okul servis aracı, okul çevresindeki 2 park ve bahçe, 2 kafeterya ve 2 market ve büfede denetimler gerçekleştirildi.

Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için denetimlere aralıklarla devam edileceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
