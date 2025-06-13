Ayvacık'ta Asayiş ve Trafik Denetimleri: 39 Kişi Kontrol Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 39 şahıs ile 102 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde 8 motosiklet trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasındaki denetimlerde 39 şahıs ve 102 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Denetimlerde 39 şahıs ve 102 araç ve sürücüsü kontrol, 8 motosiklet trafikten men edildi. 46 cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. Plakasız ve şase numarası kazıntı motosiklet yakalanan K.K., resmi belgede sahtecilik suçundan plakasız motosiklet ile yakalanan O.Ö. Ayvacık 21 Eylül Polis Merkezine teslim edildi. Suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi suçundan Türkiye'de resmi ikameti bulunmayan Z.İ. ise işlemleri yapılmak üzere Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı

İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü! Bilanço çok ağır
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ankara'da kritik güvenlik zirvesi

Ankara'da kritik güvenlik zirvesi! Masada İsrail'in saldırıları var
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
Arda Güler'i, Real Madrid'e transfer ettiren kramponlar bu müzede

Arda Güler'i Real Madrid'e transfer ettiren kramponlar bu müzede
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.