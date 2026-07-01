Ayvacık'ta 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada 13'ü çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından kara üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Behramkale/Koldestim) tarafından yapılan operasyonda karada 13'ü çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı