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Ayvacık'ta 30 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık'ta 30 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 13'ü çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada 13'ü çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından kara üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Behramkale/Koldestim) tarafından yapılan operasyonda karada 13'ü çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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