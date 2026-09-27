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Ayvacık'ın Dibekli köyü yakınındaki makilik yangını ekipler ve köylüler söndürdü

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Ayvacık'ın Dibekli köyü yakınındaki makilik yangını ekipler ve köylüler söndürdü
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Dibekli köyü yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevredeki köylülerin desteğiyle kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ayvacık ilçesi Dibekli köyü yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin ve çevredeki köylülerin de desteğiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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