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Ayvacık'ta 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Ayvacık'ta 37 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 37 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 37 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-61' ve Sahil Güvenlik Botu 'KB-76' tarafından durdurulan lastik bottaki 20 kaçak göçmen beraberinde 17 çocuk olmak üzere toplamda 37 kaçak göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan takip neticesinde ise 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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