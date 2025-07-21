Ayşe Tokyaz'ın Ölümünden Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ayşe Tokyaz'ın Ölümünden Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Küçükçekmece'de sevgilisi tarafından öldürülen Ayşe Tokyaz'ın, kaydedildiği düşünülen görüntüleri kardeşi tarafından paylaşıldı. Videoda Tokyaz, sevdiklerine veda ederek hakkını helal etmediği bazı insanlardan bahsetti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de öldürüldükten sonra cesedi valiz içinde Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz'ın, olaydan önce kaydettiği düşünülen görüntüleri ortaya çıktı.

Sevgilisi ihraç polis Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra cesedi valiz içerisine koyularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önce kaydettiği düşünülen görüntüleri kardeşi Esra Tokyaz tarafından paylaşıldı. Tokyaz görüntüleri, 'Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını' notuyla paylaştı.

'HAKKIMI HELAL ETMEDİĞİM BİRKAÇ İNSAN VAR'

Ayşe Tokyaz'ın 20 saniyelik videoda, "Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var" dediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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