Ayşe Tokyaz'ın Katili, Diyarbakır'da Eski Sevgilisini Öldürmekten Tutuklandı

Ayşe Tokyaz'ın Katili, Diyarbakır'da Eski Sevgilisini Öldürmekten Tutuklandı
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İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldüren eski sevgilisi Cemil Koç, 2 yıl önce Diyarbakır'da Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla da tutuklandı. Ovezova'nın ölümü üzerine başlatılan soruşturma sonucunda mahkeme, Koç'un 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin tutuklanan eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un, 2 yıl önce Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada da tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın (29) ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç (38) hakkında hazırlanan iddianame, dün Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Koç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi.

Mahkeme, isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yapan Koç'un, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı. Sanığın yargılanmasına 27 Kasım'da başlanacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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