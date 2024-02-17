Üye Girişi
Haberler

Aynı Günde Vefat Eden Dede ve Torun İzmit'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kocaeli'de yaşayan 80 yaşındaki Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay aynı gün hayatını kaybedince aileleri büyük üzüntü yaşadı. Abdullah Koç yaşa bağlı sebeplerden, torunu ise gribal enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Cenaze namazı İzmit Mehmet Ali Paşa Camii'nde kılındı ve Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaeli'de yaşayan 80 yaşındaki Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay aynı günde vefat etti. Dede ile torun İzmit'te son yolculuğuna uğurlanırken, aileleri büyük üzüntü yaşadı.

Kocaeli'de yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay, aynı gün hayatını kaybetmesi aileyi yasa boğdu. Abdullah Koç yaşa bağlı sebeplerden kaynaklı, torunu ise gribal enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Abdullah Koç ile bir çocuk annesi Büşra Özay'ın cenazesi, bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Yarın Yokmuş Gibi dizisi hangi kanalda? Yarın Yokmuş Gibi dizisi nerede, hangi platformda? BORSA HARAM MI? (VİDEO) Diyanete göre borsada hisse alım-satımı, kripto para caiz midir, mekruh mudur? CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title