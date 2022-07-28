Aynı evde kalan işçiler birbirini bıçakladı: 1 ölü 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aynı evde kalan mevsimlik işçiler birbirini bıçakladı. Olayda biri hayatını kaybederken diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda, aynı evde kalan N.G. ile K.H arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu N.G. ile K.H., yanlarında bulundurdukları bıçak ile birbirlerini yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, N.G. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsünden yaralanan N.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, K.H.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. N.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.