AYM, Yeni Parti’ye isminin hükümsüz sayılması talebinde 30 gün savunma süresi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, partiye savunmasını sunması için 30 gün süre tanıdı.

Yenilik Partisi'nin Yeni Parti'nin ismine ilişkin yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması için süre tanımıştı. Verilen sürenin dolmasının ardından Başsavcılık, isimle ilgili talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yeni Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talebini gündemine aldı.

Talebi inceleyen Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'ye konuyla ilgili savunmasını sunması için 30 gün süre tanıdı. Yeni Parti'nin verilen süre içinde veya daha öncesinde AYM'ye savunmasını sunması bekleniyor. AYM'nin ayrılık tespit etmesi halinde, Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı