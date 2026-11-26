AYM, İmamoğlu'nun tutukluluğa ilişkin başvurusunu dayanaktan yoksun bularak reddettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Anayasa Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk durumuna ilişkin bireysel başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bularak reddetti. Bu kararla İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin başvuru AYM aşamasında reddedilmiş oldu.
Anayasa Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin bireysel başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı