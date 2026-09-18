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Ayını saldırısına uğrayan vatandaş için ambulans helikopter havalandı

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Ayını saldırısına uğrayan vatandaş için ambulans helikopter havalandı
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Sivas’ta yaylada ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Sivas'ta yaylada ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Zara ilçesi Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda yaşandı. Hayvanlarını süren A.D.'ye (45) ayı saldırdı. Yakınlarının yardımı ile Zara'ya ulaştırılan A.D. ambulans helikopterle alınarak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırıldı. Burada tedavi altına alınan A.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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