Aydos Ormanı'nda Kaybolan Şaban Aksoy İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'na girdikten sonra kaybolan 49 yaşındaki Şaban Aksoy için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde de sürüyor. Ekipler, kayıp şahsı bulmak için dron ve iz takip köpekleri kullanıyor.

Aydos Ormanı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Şaban Aksoy için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde de sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Pendik Veli Baba Mahallesi Dağ Çileği Sokak Aydos Ormanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban Aksoy, 34 LD 0515 plakalı otomobilini orman yoluna park ettikten sonra yürüyerek ormanlık alana girdi. Aksoy'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, polis, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yapılan inceleme Aksoy'un telefonu da bulundu. Ekipler, kayıp şahsın izine ulaşmak için arama çalışmalarına başladı. Fakat gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarında Aksoy'un izine rastlanmayınca arama çalışmasına ara verildi. Bugün öğleden sonra ekipler, arama çalışmalarına tekrardan başladı. Arama faaliyetlerinde hassas burunlu iz takip köpekleri ve dronlar da kullanılıyor. Ormanın geniş bir alanına yayılan aramalarda ekiplerin titiz çalışması sürerken, şu ana kadar Şaban Aksoy'a ait herhangi bir iz ya da bulguya ulaşılamadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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