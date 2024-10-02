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Aydınlatma Direğine Çarpan Tofaş İkiye Bölündü: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Nevşehir'de kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yusuf Yeşil'in kullandığı Fiat Tofaş, aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydınlatma direğine çarpan Tofaş ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Derinkuyu- Gülağaç karayolu Yazıhüyük- Suvermez kavşağında meydana geldi. Yusuf Yeşil'in kullandığı 18 LF 498 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kavşağa geldiği sırada aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak bir akaryakıt istasyonun aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ikiye bölündü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araç sürüsü Yusuf Yeşil olay yerinde hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemeden sonra hayatını kaybeden sürücü Yusuf Yeşil'in cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Yeşil'in babasının da trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydınlatma Direğine Çarpan Tofaş İkiye Bölündü: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

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