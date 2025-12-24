Haberler

Aydın'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aydın'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalanırken, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki ayrı adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, adreste silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın genelinde ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Söke ilçesi Ağaçlı ve Çeltikçi mahallelerinde bulunan iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 1 adet seri numarasız tabanca, 195 adet tabanca mermisi, 55 adet tabanca mermisi, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 980 adet av tüfeği fişeği, 9 adet bıçak, kubar esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan D.K. ve S.K. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Karşı cinse ait fotoğrafları beğenen eşe emsal ceza

Fotoğraf beğenirken iki kez düşünün! Cebinizden servet çıkabilir
Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında öldürdü