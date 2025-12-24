Aydın'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki ayrı adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, adreste silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın genelinde ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Söke ilçesi Ağaçlı ve Çeltikçi mahallelerinde bulunan iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 1 adet seri numarasız tabanca, 195 adet tabanca mermisi, 55 adet tabanca mermisi, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 980 adet av tüfeği fişeği, 9 adet bıçak, kubar esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan D.K. ve S.K. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN