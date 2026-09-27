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Aydın Söke'de tır üst geçidin beton ayağına çarptı, sürücü yaralandı

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Aydın Söke'de tır üst geçidin beton ayağına çarptı, sürücü yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde tır kontrolden çıkarak Sazlı Mahallesi'nde üst geçidin beton ayağına çarptı; tır sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Söke-Aydın karayolu bir süre trafiğe kapandı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde tır üst geçidin beton ayağına çarparken, kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Sazlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 45 AUN 415 plakalı tır kontrolden çıkarak yol üzerindeki üst geçidin beton ayağına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Söke-Aydın karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kazada yaralanan tır sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsüne olay yerinde gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

ya uyumuştur yada telefonla meşguldü ayrıca alkol testi yapılsın.! alkollü araç kullanmak artık moda oldu.!

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