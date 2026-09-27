Aydın Söke'de tır üst geçidin beton ayağına çarptı, sürücü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde tır üst geçidin beton ayağına çarparken, kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Sazlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 45 AUN 415 plakalı tır kontrolden çıkarak yol üzerindeki üst geçidin beton ayağına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Söke-Aydın karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kazada yaralanan tır sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsüne olay yerinde gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı