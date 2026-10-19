Aydın Söke'de evi kurşunlayan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin silahla kurşunlanması olayına ilişkin düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Ekim 2026 tarihinde Söke ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikamete yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 motosiklet, 1 kask ve 651 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.A. ve M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı