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Aydın Nazilli'de 24 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

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Aydın Nazilli'de 24 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 24 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan 24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 24 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (41) yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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