Aydın, Muğla, Denizli'de 63 adrese uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı

Aydın merkezli üç ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 63 adrese operasyon düzenlendi, 111 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve narkotik ekiplerinin de katıldığı çalışmada Aydın, Muğla ve Denizli'de 63 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 111 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 USB bellek, 3 tabanca, 19 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 elektronik terazi ve 34 bong aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı