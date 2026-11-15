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Aydın Kuşadası'nda iki grup kavga etti, genç kızlar da karıştı; 1 kişi yaralandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabaha karşı iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Genç kızların da karıştığı kavgada 1 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında genç kızların da karıştığı kavga hareketli anlara sahne olurken, olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, genç kızların da karıştığı olayda taraflar birbirine girdi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kavgada yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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