Aydın Kuşadası'nda fiber teknede 14 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen fiber tekne içerisinde 14 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yapılan tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-72) tarafından hareketli fiber tekne durdurulurken içerisindeki 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler GÖKSEM'e gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı