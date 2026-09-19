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Aydın Kuşadası'nda fiber teknede 14 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı

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Aydın Kuşadası'nda fiber teknede 14 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı
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Kuşadası'nda Sahil Güvenlik Mobil Radarı'nın tespit ettiği fiber teknede 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler GÖKSEM'e gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen fiber tekne içerisinde 14 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yapılan tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-72) tarafından hareketli fiber tekne durdurulurken içerisindeki 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler GÖKSEM'e gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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