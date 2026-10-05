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Aydın Kuşadası Davutlar'daki pazarda tüpler patladı, söndürme çalışmaları sürüyor

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Aydın Kuşadası Davutlar'daki pazarda tüpler patladı, söndürme çalışmaları sürüyor
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Davutlar Mahallesi'nde bulunan Aykuştur Pazarı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Vatandaşların belirttiğine göre pazardaki bazı işletmelerde tüpler peş peşe patladı; çok sayıda tezgah ve stant zarar gördü, ölen ya da yaralanan yok.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki pazar yerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kurulan Aykuştur Pazarı'nda (Davutlar Gece Pazarı) sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına yoğun şekilde müdahale edilirken, vatandaşlar pazar alanındaki bazı işletmelerde bulunan tüplerin peş peşe patladığını belirtti. Patlamalar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yaz aylarında Kuşadası sakinleri ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği pazarda çok sayıda tezgah ve stant yangından zarar gördü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, soğutma çalışmalarının ardından hasar tespitine başlanması bekleniyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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