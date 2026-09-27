Aydın Karpuzlu'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı, 3 kişi yaralandı

Aydın Karpuzlu'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Abak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak takla attı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Karpuzlu Abak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 ASB 584 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay erine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan üç kişi araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı