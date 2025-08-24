Aydın Jandarma'dan Geniş Kapsamlı Denetim

Aydın Jandarma'dan Geniş Kapsamlı Denetim
Güncelleme:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmaları üzerinde denetim gerçekleştirerek genel asayişi sağlamak amacıyla 'Güven ve Huzur Uygulaması' yaptı. Denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı 'günübirlik kiralanan evlerin ve kiralık araç firmalarının denetimi' kapsamında 'Güven ve Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi.

İki aşamalı olarak yapılan uygulamaya 79 unsur ve 246 personel katıldı. Denetimlerde 123 günübirlik kiralanan ev ile 11 kiralık araç firması kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir adli ya da idari işleme rastlanmazken, jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
