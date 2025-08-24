Aydın Jandarma'dan Geniş Kapsamlı Denetim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı 'günübirlik kiralanan evlerin ve kiralık araç firmalarının denetimi' kapsamında 'Güven ve Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi.

İki aşamalı olarak yapılan uygulamaya 79 unsur ve 246 personel katıldı. Denetimlerde 123 günübirlik kiralanan ev ile 11 kiralık araç firması kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir adli ya da idari işleme rastlanmazken, jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN