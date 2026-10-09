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Aydın-İzmir otobanı Germencik'te tur otobüsü midibüsle çarpıştı; 2 ölü, 9 yaralı

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Aydın-İzmir otobanı Germencik'te tur otobüsü midibüsle çarpıştı; 2 ölü, 9 yaralı
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Aydın-İzmir Otobanı'nın Germencik kesiminde turist otobüsü ile midibüs çarpıştı; ilk belirlemelere göre 2 Türk vatandaşı öldü, Polonyalı olduğu belirtilen 9 turist yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken savcılık soruşturma başlattı.

Aydın-İzmir otobanı üzerinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile bir midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 Türk vatandaşı hayatını kaybederken Polonyalı olduğu belirtilen turist grubundan 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Aydın-İzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan tur otobüsü, Aydın istikametine seyrettiği sırada iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden bir midibüs ile çarpışması sonucu her iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

Kazada midibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken otobüste bulunan yolculardan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından yola çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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