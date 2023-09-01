Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. İsabeyli Mahallesi'nde yapılan operasyonda 20 gram kubar esrar ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma yapıldı. İsabeyli Mahallesi'nde A.Ç. isimli şüpheli şahsın çalışmakta olduğu işyerinde uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada 20 Gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanmış olup, uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN