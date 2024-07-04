Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrasında bir kişinin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken, durumu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye getirilen yaralı şahıs tedavi altına alındı. - AYDIN