Aydın İl Jandarma Komutanlığı Huzurlu Sokaklar Uygulamasıyla 2 Şahsı Yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdiği 3 saatlik huzurlu sokaklar uygulaması kapsamında 4 bin 178 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 2 şahsı da yakaladı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzenin devamının sağlanması için 12 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00-19.00 arasında 55 unsur ve 170 personelin katılımı ile huzurlu sokaklar uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, 4 bin 178 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs da yakalandı. 823 aracın kontrol edildiği denetimlerde 64 araca idari işlem yapılarak 3 araç trafikten men edildi. 270 umuma açık yer, 4 AVM, 67 metruk yapı, 69 okul çevresi, 84 park-bahçe 53 işletme kontrol edildi. - AYDIN