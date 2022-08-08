Aydın haberleri! Didim'de 97 göçmen kamyonet kasasında yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 97 düzensiz göçmen kamyonet kasasında yakalandı.

Didim'den yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek için karayoluyla ilçeye giriş yapmaya kalkışan düzensiz göçmenler Didim Emniyetine takıldı. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek iki kamyonetin kasasındaki gizlenen göçmenleri takibe alan emniyet güçleri kamyonetleri Denizköy Kavşağı'nda durdurdu. Kamyonet kasasında saklanan 21'i Suriyeli, 44'ü Filistinli ve 32'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 97 düzensiz göçmen ile göçmenlere yardım eden 2 organizatör emniyet güçlerince yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken yakalanan 2 organizatör ise Didim KOM Amirliği ekiplerince göz altına alındı. 97 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN