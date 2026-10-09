Aydın Efeler'de yarışan iki sürücünün ehliyeti iptal edildi, 46 bin TL ceza kesildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde sosyal medyada araçların yarış yaptığı görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, iki sürücüye toplam 46 bin TL idari para cezası uygularken, araçları 60 gün trafikten men etti.

Sosyal medyada "Sokak yarış pistine döndü" başlığıyla paylaşılan ve araçların yarış yaptığı görülen görüntüler üzerine polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki iki araç ve sürücüleri tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan işlemlerde, sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 70/5 maddesi kapsamında, kara yolu üzerinde yarış yapmak suçundan toplam 46 bin TL idari para cezası uygulandı. Aday sürücü oldukları belirlenen iki sürücünün ehliyetleri daimi olarak iptal edilirken, araçlar otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı