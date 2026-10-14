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Aydın Efeler'de yağışta kontrolden çıkan otomobil trafoya çarptı, yaralanan olmadı

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Aydın Efeler'de yağışta kontrolden çıkan otomobil trafoya çarptı, yaralanan olmadı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çıkarak trafoya çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta büyük hasar oluştu, otomobil çekiciyle kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çıkarak trafoya çarptı. Kazada araçta büyük çapta hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Kaza, Ziraatçılar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki otomobil, önünde seyreden transit araca çarpmamak için manevra yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çıkarak trafoya çarptı. İhbar üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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