Aydın Efeler'de silahla tehditten 7 yıl 4 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Aydın Efeler'de silahla tehditten 7 yıl 4 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde 'silahla tehdit' suçundan hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 'silahla tehdit' suçundan hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çalışma sırasında, 'Silahla Tehdit' suçundan aranan M.A. isimli hükümlünün bulunduğu tespit edildi. Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.