Haberler

Aydın Efeler'de otluk alandaki yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de otluk alandaki yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde otoban kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişledi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evlere ulaşmadan kontrol altına alınan yangın için inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlere yakın otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Yeniköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoban kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere oldukça yakın noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi üzerine ekipler yangına hızlı şekilde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken, ilk belirlemelere göre yangının, otoban kenarından bir araçtan atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece'de derede bulunan cesedin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu açıklandı

Derede cansız bulunmuştu! Ölüm nedeni otopside ortaya çıktı
7 ülke Türkiye'ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı

7 ülke Türkiye'ye karşı birleşti, Meloni'nin tavrı bakın ne oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran'a sürpriz mesaj! 'Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım' dedi, masadaki seçenekleri açıkladı

Dünya ekonomisini sarsan savaşta kritik saatler! Trump görüşmeye hazır
Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak

Pezeşkiyan New York'a gidiyor! ABD'den ilginç yasak
Rojin Kabaiş soruşturmasını aydınlatacak yöntem ilk kez denenecek

Rojin Kabaiş soruşturması aydınlanıyor mu? Bu yöntem ilk kez denenecek
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi

Süleymancılar soruşturmasında gündem yaratacak CHP iddiası
İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura yoğun bakımda

İzmir'in efsane başkanıydı: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Fransız polisi 'dur' ihtarına uymayan genci ezdi! Şehir yangın yerine döndü

Fransa yine yangın yeri! Bu kez suçlu polis
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı

Araçtan inip hemcinsine böyle saldırdı! Yanındaki adam zor tuttu