Aydın Efeler'de otluk alandaki yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlere yakın otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Yeniköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoban kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere oldukça yakın noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi üzerine ekipler yangına hızlı şekilde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken, ilk belirlemelere göre yangının, otoban kenarından bir araçtan atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı