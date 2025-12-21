Haberler

Aydın Devlet Hastanesi'nin özel güvenlikçiler şaşırttı

Güncelleme:
Aydın Devlet Hastanesi'nde sağlık raporu için getirilen A.K.'ye, yaralının yakınları saldırıda bulundu. Olayda özel güvenlik görevlileri, gazetecilere müdahale ederek görüntü almasını engelledi. Soruşturma başlatıldı.

Aydın Devlet Hastanesi Acil Servis binasının bahçesinde de bir grup şahıs, hastaneye sağlık raporu için getirilen husumetlilerine saldırı girişiminde bulundu. Polis ekipleri kalabalıkla mücadele ederken hastane bahçesindeki olayda polise destek vermesi beklenen özel güvenlik görevlileri olaya müdahale etmek yerine, gazeteciye müdahale etti. Özel güvenlikçilerin saldırıyı gerçekleştirenlerin talimatı doğrultusunda gazeteciye ve kamerasına müdahale ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'da, parkta tartıştıkları iki kişiyi bıçaklayan A.K. çıkarıldığı Aydın Adliyesi'nde tutuklandı. Polis, A.K.'yi cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu almak için Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının yakınları A.K.'yi görünce saldırıya geçti ve ortalık bir anda karıştı.

Gerginliği fark eden polis, A.K.'yi hızlıca hastaneden uzaklaştırmak için harekete geçti. Ancak, hastane önünde bekleyen kalabalık koşarak polis otosunun önünü kesti ve hastane önünde arbede yaşandı.

Acil servisin önündeki polis otosuna saldırıyı görmezden gelen hastanenin özel güvenlik görevlileri ise olaya değil bu sırada görevini yapmakta olan gazeteciye hedef aldı. Olayı takip eden gazetecinin kamerasına müdahale edip görüntü almasını engelleyen özel güvenlik görevlilerinin saldırganların talimatı doğrultusunda bu eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Gazeteci Mert Cona uğradığı fiziki müdahale, telefonunun özel güvenlikçiler tarafından el konulması ve görevinin engellenmesinden dolayı şikayetçi oldu. Özel güvenlikçilerin olaylar karşısındaki tutumu ve saldırganların talimatı ile gazetecilerin görüntü almasını engelleme girişimi şaşkınlığa neden olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

