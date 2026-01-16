Haberler

Buzlanan yolda can pazarı

Buzlanan yolda can pazarı
Güncelleme:
Aydın-Denizli Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, buzlanma nedeniyle bir minibüs devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı ve olay yerinde panik dolu anlar yaşandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın- Denizli Karayolu'nda buzlanma sebebiyle işçileri taşıyan minibüsün devrilmesiyle adeta can pazarı yaşanırken, yol kenarına savrulan işçilere ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Aydın-Denizli Karayolu Yenipazar Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi. Kazada 16 kişi yaralanırken, olay yerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametine seyir halinde olan S.Y. yönetimindeki 09 P 1762 plakalı servis minibüsü, buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savrularak yan yattı. Minibüs içerisinde bulunan yolcular, kazanın ardından panik yaşadı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı yaralı işçiler, şok nedeniyle uzun süre yol kenarında beklerken, sağlık ekipleri yaralara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Devrilen minibüs, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

