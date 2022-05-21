Aydın'daki motosiklet denetimlerinde 37 sürücüye cezai işlem uygulandı - Haberler

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 85 motosiklet kontrol edilirken, 37 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde motosiklet denetimi yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin de destek verdiği denetim çerçevesinde uygulamaya takılan motosiklet sürücüleri ve motosikletler tek tek incelendi. Günün muhtelif saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 85 motosiklet kontrol edilirken; 37 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 motosiklet de trafikten men edildi.

Kent genelindeki KGYS kameraları marifetiyle de yaya önceliği, kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri, ikinci sıra park ve benzeri gibi konularda trafik denetimlerinin gerçekleştirildiği ve kural tanımaz sürücülere cezai işlem uygulandığı öğrenilirken, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

(Murat Uçkaç - Uğur Eser/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa