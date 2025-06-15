Aydın'da Zirai Alan Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Aydın'da Zirai Alan Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan 7 helikopter ve 3 uçak ile müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için karadan da yoğun çaba sarf ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, yangına 7 helikopter ve 3 uçak ile havdan müdahale ediliyor.

Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında çıkan zirai alan yangınına müdahale sürüyor. Yaklaşık 1,5 saatir süren çalışmalara havdan da yoğun destek veriliyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangına 18 arazöz, 3 su tankeri, 3 dozer ile karadan, 7 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra itfaiye ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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