Aydın'da zincirleme trafik kazası

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında, kontrolden çıkan minibüs yolcu durağına daldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Buharkent ilçesi Feslek Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ç. idaresindeki 09 ANE 888 plakalı otomobil, Feslek Mahallesi'ne dönüş yapmak için manevra yaptığı esnada, karayoluna katılım yapacak olan M.Ş. idaresindeki 09 CAY 33 plakalı otomobile çarptı. O esnada aynı istikamette olan 09 P 7325 plakalı minibüs de iki araca çarparak, yol kenarında bulunan minibüs durağına daldı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, 2 araç çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN