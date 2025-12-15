Haberler

Bahçeden çalındı, fabrikada bulundu

Bahçeden çalındı, fabrikada bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir zeytin bahçesinden çalınan yaklaşık 400 kilogram zeytin, Köşk ilçesindeki bir fabrikaya satıldı. İki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir zeytin bahçesinden çalınan yaklaşık 400 kilogram zeytin, Köşk ilçesindeki bir fabrikaya satıldığı belirlenirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Aydın'ın Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi'nde 13 Aralık 2025 tarihinde bir zeytin bahçesinden yaklaşık 400 kilogram zeytinin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucunda, çalınan ürünlerin Köşk ilçesinde bir zeytin fabrikasına satıldığı tespit edildi. Hırsızlıkla bağlantılı olduğu belirlenen M.A. (37) ve M.U. (45) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
